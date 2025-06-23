Теплоэнергетики проведут более 70 гидравлических испытаний в Петербурге за неделю

На текущей рабочей неделе, с 23 по 27 июня, теплоэнергетики проведут 72 гидравлических испытания в 13 районах Санкт-Петербурга и в Ленинградской области. Эти мероприятия необходимы в рамках подготовки к новому отопительному сезону, напомнили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В частности, специалисты АО «ТЭК СПб» запланировали проведение 29 испытаний сетей в Колпинском, Фрунзенском, Невском, Выборгском, Московском, Красногвардейском, Красносельском, Пушкинском районах Петербурга и Гатчинском районе Ленобласти.

В свою очередь, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проверит три тепломагистрали в Московском, Фрунзенском и Невском районах города, ООО «Петербургтеплоэнерго» проведет 30 испытаний в Курортном, Петроградском, Адмиралтейском и Центральном районах, а ООО «Теплоэнерго» — 10 испытаний в Петроградском, Пушкинском, Красногвардейском, Приморском, Фрунзенском, Московском районах Петербурга.

В ходе испытаний давление в трубопроводах увеличивается до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В целях безопасности температуру воды в трубах снижают до 40 градусов.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что на прошлой неделе теплоэнергетики провели 24 гидравлических испытания в 11 районах Петербурга и во Всеволожском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик