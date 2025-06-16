Теплоэнергетики проведут более 20 испытаний в 11 районах Петербурга за неделю

На этой рабочей неделе, с 16 по 20 июня, теплоэнергетики проведут 24 гидравлических испытания в 11 районах Петербурга и Ленинградской области. Трубопроводы будут проверять на плотность и прочность перед следующим отопительным сезоном, сообщили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модернизация газовых котельных ГУП «ТЭК СПб» в шести районах Санкт-Петербурга

Фото: Пресс-служба Смольного Модернизация газовых котельных ГУП «ТЭК СПб» в шести районах Санкт-Петербурга

Фото: Пресс-служба Смольного

В частности, специалисты АО «ТЭК СПб» запланировали девять испытаний сетей в Приморском, Пушкинском, Колпинском, Кировском, Невском, Выборгском районах Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти.

В свою очередь, ООО «Петербургтеплоэнерго» проверит теплосети в Пушкинском, Красносельском, Петроградском, Адмиралтейском и Центральном районах города — всего испытаний будет проведено 13.

ООО «Теплоэнерго» проведет два испытания в Пушкинском районе Петербурга.

На время проведения гидравлических испытаний давление в трубопроводах увеличивают до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В целях безопасности температуру воды в трубах снизят до 40 градусов, напомнили в комитете по энергетике.

«Ъ-СПб» писал, что на прошлой неделе теплоэнергетики проводили испытания сетей в 13 районах Петербурга.

Андрей Цедрик