Екатеринбургский роддом закроют на плановую дезинфекцию и ремонт на две недели

Акушерский стационар №2 Екатеринбургского клинического перинатального центра (ЕКПЦ) закроется на две недели для проведения плановой дезинфекции и ремонтных работ, сообщили в пресс-службе центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В течение этого времени пациенты будут направляться в другие медицинские учреждения города, в том числе в акушерский стационар №1 ЕКПЦ на улице Комвузовская, 3. Часть сотрудников роддома также будет временно переведена для оказания помощи коллегам.

«Ежегодно в стенах нашего стационара появляются на свет более 4 тыс. малышей. Для поддержания высокого уровня качества оказания медицинской помощи матерям и детям периодически в нашем учреждении проводится плановая дезинфекция»,— отметила заведующая акушерским стационаром №2 Татьяна Биюн.

Помимо дезинфекции, в роддоме планируется провести ремонт палат и служебных помещений и косметический ремонт. После завершения работ будет проведена тщательная уборка с использованием специальных дезинфицирующих средств.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер анонсировал строительство в Екатеринбурге нового приемного отделения для оказания экстренной медицинской помощи на базе больницы №40. По его словам, для реализации проекта привлечено около 520 млн руб. из федерального бюджета. Новое подразделение планируют построить к началу 2026 года.

Полина Щуцкая