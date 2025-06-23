В Казани Роспотребнадзор приостановил деятельность рентгеновского кабинета стоматологической клиники ООО «Практикдент» на улице Маршала Чуйкова из-за нарушений требований радиационной безопасности. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роспотребнадзор закрыл на месяц стоматологию в Казани из-за нарушений

Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан Роспотребнадзор закрыл на месяц стоматологию в Казани из-за нарушений

Фото: Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан

Проверка выявила нарушения в работе с рентгеновским оборудованием. У клиники отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с источниками ионизирующего излучения. Не ведется контроль мощности дозы излучения на рабочих местах и учет индивидуальных доз персонала. Отсутствует технический паспорт на рентгеновский кабинет, не проводится контроль параметров аппарата. К работе допущен персонал без обучения по радиационной безопасности, не контролируется эффективность средств защиты.

В отношении ООО «Практикдент» составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Рентгеновское оборудование опечатано. Суд назначил приостановку деятельности рентгеновского кабинета клиники сроком на 30 суток.

Анар Зейналов