Стриминговые сервисы выступили против инициативы РАО по авторским отчислениям

Участники медиарынка, опрошенные «Ъ», выразили недовольство новым меморандумом Российского авторского общества (РАО), опубликованным 9 июня. Документ требует отчислений в пользу авторов музыкальных произведений от сервисов, ретранслирующих радио и телеканалы в интернет, включая кабельные сети.

Руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха пояснил, что, например, если пользователь смотрит концерт Григория Лепса по Первому каналу через «Кинопоиск», то «Кинопоиск» должен выплатить вознаграждение авторам песен. Директор по правовым вопросам «МТС Медиа» Тимур Бекшенев считает, что меморандум избыточен, поскольку деятельность онлайн-кинотеатров технически не является сообщением в эфир или по кабелю.

В меморандуме РАО отмечается, что все, кто использует музыкальные произведения при эфирной или кабельной трансляции, включая интернет, должны соблюдать права правообладателей. Ранее эти меры касались только традиционного телевидения и радиовещания. Новое решение связано с развитием цифровых технологий и их использованием для ретрансляции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ретрансляция не по деньгам».