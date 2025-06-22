Ретрансляция не по деньгам

Онлайн-кинотеатры называют избыточным взимание с них авторских отчислений за ретрансляцию телеканалов. Ранее Российское авторское сообщество заявило о намерении взимать вознаграждение за трансляцию музыкальных произведений, которые ретранслируются с радио или ТВ в интернете. Представители стримингов считают, что инициатива РАО избыточна, а также не соответствует нормам действующего законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ” участники медиарынка выступили против новой инициативы РАО (организация по управлению правами на коллективной основе). Организация опубликовала 9 июня меморандум, в котором объявила, в частности, о намерении взимать отчисления в пользу авторов музыкальных произведений с сервисов, ретранслирующих в интернете радио и телеканалы (в том числе кабельные).

«Использующие музыкальные произведения при сообщении в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции аудиовизуальных произведений с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, обязаны соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации права и законные интересы правообладателей, включая право на авторское вознаграждение»,— говорится в меморандуме РАО. Ранее такая мера касалась только ТВ- и радиовещания. Уточняется, что новое решение обусловлено «активным развитием цифровых технологий», а также их масштабным использованием для ретрансляции вещания ТВ и радио. В РАО не ответили “Ъ”.

В новом меморандуме РАО ссылается на пункт 3 статьи 1263 ГК РФ. В нем отмечается, что при публичном исполнении либо сообщении в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции, аудиовизуального произведения авторы использованного музыкального произведения (с текстом или без текста) сохраняют право на вознаграждение за указанные виды использования их музыкального произведения.

Участники медиарынка, с которыми поговорил “Ъ”, считают, что под новый меморандум попадают онлайн-кинотеатры, которые транслируют ТВ-каналы на своих платформах. Например, если вы смотрите концерт Григория Лепса по Первому каналу через «Кинопоиск», то последний, по мнению РАО, должен выплатить вознаграждение авторам песен через систему коллективного управления, объясняет руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха.

В «МТС Медиа» указывают, что действующим законодательством в области интеллектуальной собственности «последовательно, логично и сбалансированно» выстроена система регулирования использования результатов интеллектуальной деятельности в зависимости от способов их использования.

В первую очередь это сделано для защиты интересов правообладателей и лиц, добросовестно использующих объекты интеллектуальной собственности, считает директор по правовым вопросам холдинга Тимур Бекшенев.

Поэтому меморандум РАО в его текущей редакции он называет избыточным: «Также необходимо учесть технологический аспект. Например, деятельность онлайн-кинотеатров даже технически не является сообщением в эфир или по кабелю». В «Кинопоиске», Wink, «Газпром-медиа холдинге» (управляет онлайн-кинотеатром Premier и видеосервисом Rutube), «Иви» отказались от комментариев.

В результате главными рисками для платформ Илья Чамуха называет как дополнительную финансовую нагрузку, так и возможные судебные иски в случае отказа разделить позицию РАО: «Если позиция РАО будет поддержана в судах, речь пойдет не только о текущих, но и о ретроспективных выплатах». По данным «СПАРК-Интерфакс», за 2024 год общество подало 1,9 тыс. исков на 350,8 млн руб. Годом ранее число поданных исков было выше 2 тыс., общая сумма взысканий составила 278 млн руб.

При этом собеседник “Ъ” в одном из онлайн-кинотеатров отмечает, что меморандум РАО не закреплен законодательными нормами: «То есть формально участники рынка не обязаны его исполнять, ведь интернет-сервисы не относятся к эфиру или радио». Источник “Ъ” на медиарынке считает, что в перспективе РАО попытается законодательно закрепить свою инициативу, а также что общество будет аргументировать в судах свою позицию следующим образом: раз стриминги являются аудиовизуальными сервисами, то они должны платить за демонстрацию аудиовизуальных произведений.

Если суды примут позицию РАО и начнут признавать интернет-вещание формой сообщения в эфир или по кабелю, это серьезно изменит устоявшуюся практику и затронет множество сервисов, которые раньше такие выплаты не производили, резюмирует Илья Чамуха.

Юлия Юрасова