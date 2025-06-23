Победителей «Диктанта победы»-2025 пригласят на парад 9 мая 2026 года

Победители международной акции «Диктант победы» посетят парад Победы на Красной площади 9 мая 2026 года в качестве гостей. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе «Единой России», одного из организаторов акции.

В текущем году победителями «Диктанта победы» стали 20 человек из 19 регионов России в возрасте от 14 лет до 61 года. Среди них — школьники, студенты, учителя, предприниматели, представители Росгвардии и МЧС. По словам руководителя центрального исполкома «Единой России», координатора партийного проекта «Историческая память» Александра Сидякина, общее количество участников акции превысило 2,5 млн человек. В числе 35 тыс. площадок, на которых можно было написать диктант, значились школы, вузы, промышленные предприятия, силовые ведомства и воинские части, а также дрейфующие платформы, атомоходы, российская космическая и полярная станции.

«Диктант победы», напомним, состоял из 25 вопросов для проверки знаний об истории Великой Отечественной войны и специальной военной операции (СВО). Вопросы о СВО, составляющие 20% диктанта, впервые появились в 2025 году по поручению председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. На открытии акции 25 апреля он отметил, что «Диктант победы» помогает «глубже понять современные события» и «осознать необходимость защищать родину на любом историческом этапе».

Божена Иванова