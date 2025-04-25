Медведев дал старт «Диктанту Победы»
Заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев дал старт акции «Диктант Победы», которая проходит сегодня, 25 апреля, по всей России.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Диктант состоит из 25 вопросов и предлагает проверить знания об истории Великой Отечественной войны и спецоперации. По словам Дмитрия Медведева, он поможет «не только лучше узнать наше прошлое, но и глубже понять современные события», а также «осознать необходимость защищать родину на любом историческом этапе».
Вопросы о спецоперации, составляющие 20% «диктанта», появись впервые в текущем году, их поручил добавить председатель ЕР. На церемонии запуска акции господин Медведев пояснил, что работа по сохранению исторической памяти, частью которой является и проведение «диктанта», особенно важна, поскольку сегодня Россия находится на передовой против «того же нацизма, но который надел новую маску».
«Диктант Победы», который организует ЕР, а также Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы», проводится с 2019 года. В нынешнем году участие в нем примут более 3 млн человек более чем из 90 стран мира, а в проведении акции будут задействованы более 35 тыс. российских площадок.