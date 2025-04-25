Медведев дал старт «Диктанту Победы»

Заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев дал старт акции «Диктант Победы», которая проходит сегодня, 25 апреля, по всей России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Диктант состоит из 25 вопросов и предлагает проверить знания об истории Великой Отечественной войны и спецоперации. По словам Дмитрия Медведева, он поможет «не только лучше узнать наше прошлое, но и глубже понять современные события», а также «осознать необходимость защищать родину на любом историческом этапе».

Вопросы о спецоперации, составляющие 20% «диктанта», появись впервые в текущем году, их поручил добавить председатель ЕР. На церемонии запуска акции господин Медведев пояснил, что работа по сохранению исторической памяти, частью которой является и проведение «диктанта», особенно важна, поскольку сегодня Россия находится на передовой против «того же нацизма, но который надел новую маску».

«Диктант Победы», который организует ЕР, а также Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы», проводится с 2019 года. В нынешнем году участие в нем примут более 3 млн человек более чем из 90 стран мира, а в проведении акции будут задействованы более 35 тыс. российских площадок.

Божена Иванова