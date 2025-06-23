Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год

Совет директоров (СД) «Ростелекома» (MOEX: RTKM) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2024 год в размере 2,71 руб. на обыкновенную акцию, 6,25 руб.— на привилегированную. В общей сложности может быть выплачено 10,2 млрд руб., или 50% скорректированной чистой прибыли компании по МСФО за 2024 год.

Годовое собрание акционеров состоится заочно 24 июля, следует из пресс-релиза компании.

В прошлом году СД «Ростелекома» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2023 года в размере 6,06 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Общий объем выплат оценивался в 21,165 млрд руб.

По итогам 2024 года чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО упала на 43,2% в годовом выражении, до 24,1 млрд руб. Выручка увеличилась на 10%, до 779,9 млрд руб., показатель OIBDA — на 7%, до 302,5 млрд руб. В мае «Ъ» выяснил, что в дочерней компании «Ростелекома» началась реструктуризация.

Подробности — в материале «Ъ» «Трафик по графику».