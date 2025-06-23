Автомобили отмечают юбилеи

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об имиджевой составляющей брендов, которые не забывают о своих популярных моделях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Лето традиционно считается временем автомобильных юбилеев. Просто в эту пору значительная часть населения земного шара думает об отпуске, а не о покупке новой машины. И автомобильным маркам надо создавать информационные поводы, связанные не с продажами, а с имиджевой составляющей бренда.

Марка Volkswagen решила отметить 50-летие своей модели Polo выпуском современной спецверсии — такая уже продается в Европе. Главное отличие — цвет кузова Crystal Blue, недоступный для других моделей Polo. Всевозможные шильдики, опциональные, огромные для такой маленькой машины 17-дюймовые колесные диски. На фоне этой красоты самый первый Polo конечно выглядит неказисто. Хотя его проектировал знаменитый дизайнер Марчелло Гандини, в то время работавший на ателье Bertone. В течение полувека модель постоянно входит в десятку самых продавемых машин в Европе. Была она популярна и у нас, особенно после 2010 года, когда Polo Sedan стали производить на заводе немецкого концерна в Калуге.

Французская «Богиня» — именно так называли в свое время Citroen DS — в силу известных причин была популярна у нас в гораздо меньшей степени. У нас на таких машинах могли ездить разве что солисты Большого театра Владимир Васильев или Майя Плисецкая. В этом году Citroen DS отмечает 70-летний юбилей, и в честь этого события Французский монетный двор представил специальную коллекцию монет. Они имеют достоинство €10 и €20, но стоят значительно дороже, поскольку выполнены из серебра и золота самой высочайшей пробы. Золотая весит всего 3 г, но стоит €470. Дополнительную ценность ей придает тираж всего в 1 тыс. экземпляров.

В 2025 году, кстати, исполняется 60 лет уазовской «буханке». Автомобиль вполне достоин чести отчеканиться на монете. Тем более что в выпущенной пять лет назад серии из 36 монет «Советский автопром» нашлось место и «Запорожцам», и всяким грузовикам, но культовой «буханки» среди них почему-то не было.

Дмитрий Гронский