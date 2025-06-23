«На севере сейчас разгар тихих белых ночей»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о мультиформатном фестивале, объединяющем литературу, театр, кино, компьютерные игры, гастрономию, искусство и музыку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Международного фестиваля «Белый июнь» во Вконтакте Фото: Страница Международного фестиваля «Белый июнь» во Вконтакте

До 29 июня в Архангельске проходит шестой международный фестиваль «Белый июнь». Это мультиформатный фестиваль: к традиционно огромной книжной программе, на которую приехали более сотни критиков, представителей издательств, писателей всех мастей, присоединяется и театральное направление. Показывают пять спектаклей, привезенных из Москвы, Санкт-Петербурга и Бреста. Кинолаборатории, мастер-классы и встречи с кинорежиссерами — это в рубрике «Кино». Среди других разделов «Игра» с обсуждением в том числе российских супергероев компьютерных игр, с квизом под названием «Мозгобойня» и серьезными разглагольствованиями, например, на тему того, насколько прямое отношение игры, кино, анимация и комиксы имеют к литературе. В гастрономической секции, конечно, попробую северный кофе по-мезенски. В сегменте «Арт» мое внимание привлек мастер-класс по онежской росписи.

Пора перейти к следующему важнейшему фестивальному разделу — «Музыке», в программе которого есть мировая премьера. Это аудиовизуальный перформанс «Коды реки. Северная Двина». 27 июня Красная пристань Архангельска превратится в архаичный остров, а гости «Белого июня» смогут путешествовать по «звуковому лесу» при помощи «застроенного» пространственного звука. Единой сцены при этом не будет: исполнители будут «подстерегать» зрителей и слушателей на протяжении стометровой тропы — в театральном искусстве такое представление носит название «спектакль-променад».

Этот перформанс со специально созданной к фестивалю музыкой — посвящение реке, объединяющей всю область. Ведь Двина наверняка до сих пор «помнит» времена, когда Архангельск был единственным морским портом России. Автор композитор, перформер, импровизатор Владимир Горлинский использует в своем аудиоперформансе народный музыкально-песенный материал Поморья, связанный с женскими образами. Еще одна театральная премьера фестиваля состоится уже на сцене Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова: здесь Поморская филармония представит премьеру оперы Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие». На севере сейчас разгар тихих белых ночей. Обязательно поделюсь с вами впечатлениями.

Дмитрий Буткевич