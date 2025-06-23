В Краснодаре временно изменится график работы шести трамваев

Вечером 23 и 24 июня в Краснодаре временно изменится график работы шести трамвайных маршрутов из-за капитального ремонта трамвайного переезда на пересечении улиц Калинина и Тургенева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Изменения затронут работу трамвайных маршрутов № 2, 3, 6, 7, 11, 21. По маршруту № 2 «ул. Декабристов — ул. Индустриальная» последние рейсы отправятся в 21:39 и 21:55. Трамвай в 21:59 от улицы Декабристов проследует до железнодорожного вокзала Краснодар-I.

Маршрут № 3 «ул. Декабристов — Западное депо» совершит последние рейсы в 22:02 и 21:09. Рейс в 21:44 от Западного депо также отправится до вокзала Краснодар-I.

По маршруту № 6 «мкр. Юбилейный — ул. им. Димитрова» последние отправления запланированы в 21:21 и 22:21. Трамвай в 21:45 из Юбилейного района проследует до улицы Димитрова по Титаровской улице, минуя улицу Стасова.

Маршрут № 7 «Западное депо — ул. Димитрова» совершит вечерние рейсы в 21:34 и 22:14. Трамвай в 21:50 от Западного депо проследует до вокзала Краснодар-I.

По маршруту № 11 «мкр. Юбилейный — ж/д вокзал «Краснодар-I» последние трамваи отправятся в 22:05 и 22:41. По маршруту № 21 «мкр. Юбилейный — ул. Декабристов» завершающие рейсы проследуют до конечных остановок в 21:39 и 22:14.

Алина Зорина