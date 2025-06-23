МАГАТЭ назвало невозможной оценку ущерба объекту в Фордо после атаки США

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предполагает, что в результате атаки ВВС США особо защищенному подземному ядерному объекту в Фордо нанесен значительный ущерб, но оценить его пока невозможно. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Повреждены также объект в Исфахане — центр по производству центрифуг — и в Натанзе — завод по обогащению урана.

«Учитывая использованную взрывчатую нагрузку и чрезвычайно чувствительную к вибрации природу центрифуг, предполагаем, что был нанесен значительный ущерб»,— сказал Рафаэль Гросси на открытии экстренного заседания Совета управляющих агентства (цитата по Reuters). Он отметил, что теперь на объекте в Фордо видны воронки.

Комбинированный удар по трем ядерным центрам Ирана был нанесен силами ВВС и ВМС США. Шесть стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit сбросили 12 противобункерных бомб GBU-57 на объект в Фордо. Седьмой такой же бомбардировщик сбросил две бомбы на объект в Натанзе, а американские подводные лодки выпустили 30 крылатых ракет Tomahawk по объектам в Натанзе и Исфахане.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».

Лусине Баласян