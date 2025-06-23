Израиль ударил по подъездным дорогам иранского ядерного объекта в Фордо

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила повторный удар в районе ядерного объекта в Фордо. Ранее о воздушной атаке заявили власти Ирана.

Согласно заявлению ЦАХАЛа, атаке подверглись дороги, ведущие к заводу. «Ранее сегодня ВС Израиля нанесли удар с целью перекрыть пути доступа к объекту по обогащению урана в Фордо»,— говорится в комментарии.

Получил ли объект повреждения в результате повторной атаки, пока не сообщается.

«Конфликт Израиля и Ирана. День 11-й — онлайн-трансляция «Ъ».