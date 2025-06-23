Правая британская партия предлагает ввести «налог Робин Гуда»

Правая британская партия Reform UK предлагает изменить систему налогообложения в стране таким образом, чтобы мотивировать богатых людей не уезжать из страны, а уехавших — вернуться. По мнению «реформаторов», это позволит улучшить положение британцев с низкими доходами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sodiq Adelakun / Reuters Фото: Sodiq Adelakun / Reuters

Партия, лидером которой является известный политик Найджел Фарадж, назвала свою инициативу Britannia Card, но многие уже прозвали ее «налогом Робин Гуда». Об этом пишет The Guardian.

По проекту Reform UK богатым людям без статуса резидента в Великобритании или возвращающимся в страну богатым экспатам достаточно будет один раз заплатить в бюджет £250 тыс. Это освободит их на десять лет от уплаты британского налога на доходы и недвижимость за рубежом, а также раз и навсегда — от налога на наследство.

Собранные таким образом деньги, по замыслу Reform UK, будут целиком направлены на поддержку малообеспеченных британцев. По расчетам Reform UK, если хотя бы 6 тыс. человек оформят Britannia Card, бюджет получит £1,5 млрд, и государство сможет оказать помощь 2,5 млн малообеспеченных британцев.

Как утверждает господин Фарадж, в такой ситуации богатым людям не придется покидать Великобританию, как делают сейчас многие, из-за высоких налогов. А малообеспеченные граждане страны смогут получать благодаря схеме £600–1000 в год в дополнение к своему заработку — государство будет перечислять эти средства раз в год на банковские счета британцев с низкими доходами.

Однако некоторые эксперты считают, что подобная схема может быть убыточна для страны. По оценкам Tax Policy Associates Дэна Нейдла, которые приводит The Independent, «налог Робин Гуда» лишит страну £34 млрд в год.

Алена Миклашевская