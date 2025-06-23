Песков: встреча Путина и главы МИД Ирана планировалась еще до ударов США

Встреча президента РФ Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи стала еще более актуальной после ударов США по иранской территории, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заявил об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

На вопрос, планировалась ли встреча еще несколько дней назад, до американского удара, господин Песков ответил утвердительно. «Это так,— сказал он,— но после ударов она приобрела дополнительную и особенную актуальность».

Американские ВВС в ночь на 22 июня нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к ответным действиям. 23 июня господин Путин принял министра иностранных дел Ирана в Кремле. Президент РФ сказал, что агрессия против Ирана не имеет никаких оправданий.

О военном конфликте с Ираном — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».