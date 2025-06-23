В Татарстане завершено расследование дела о групповом убийстве, совершенном в феврале 1998 года. 56-летняя жительница Мамадыша обвиняется в убийстве мужчины, тело которого было найдено только в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жительницу Татарстана обвинили в убийстве 26-летней давности

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Жительницу Татарстана обвинили в убийстве 26-летней давности

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Останки жертвы обнаружили в сентябре 2024 года на территории приусадебного участка в селе Красная Горка Мамадышского района. Находку сделали сотрудники полиции при проверке явки с повинной местной жительницы.

Следствие установило, что женщина вместе с сожителем убила знакомого мужчину, который незадолго до этого вернулся из мест лишения свободы. Преступление произошло в период с 16 по 28 февраля 1998 года. После убийства тело спрятали в яму для садоводческих отходов на огороде.

Второй участник преступления к моменту раскрытия дела уже умер. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Анар Зейналов