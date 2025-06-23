УБРиР планирует присоединить ВУЗ-банк

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР, штаб-квартира в Екатеринбурге) планирует присоединить ВУЗ-банк (Екатеринбург). Вопрос о «реорганизации ПАО КБ "УБРиР" в форме присоединения к нему АО "ВУЗ-банк"» был вынесен на совет директоров ПАО КБ «УБРиР», говорится в сервисе раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пресс-службе УБРиР «Ъ-Урал» прокомментировали, что программа финансового оздоровления, согласованная с Центральным банком РФ, изначально предусматривала присоединение ВУЗ-Банка к УБРиР в 2025 году.

По приказу ЦБ в 2015 году на госкорпорацию АСВ была возложена функция временной администрации по управлению ВУЗ-банком, 6 октября 2015 года по приказу ЦБ был уменьшен размер уставного капитала банка до 1 руб.15 октября 2015 года стало известно, что УБРиР выбран инвестором для финансового оздоровления ВУЗ-банка и получил заемные средства, привлеченные от агентства, в сумме 5,7 млрд. руб. со ставкой 0.51%, сроком погашения 16 октября 2025 года.

Как пишет «Ъ» со ссылкой на экспертов, перспективы объединенного банка более оптимистичны, чем отдельное существование. Кроме того, объединение сократит операционные расходы, упростит управление ликвидностью и достаточностью капитала, что сможет улучшить финансовые показатели на групповом уровне. УБРиР входит в топ-30 банков РФ, ВУЗ-банк занимает 43-е место.

Подобнее о ситуации — в материале «Ъ» «Санация завершается объединением».

Мария Игнатова