Санация завершается объединением

Совет директоров Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) вынес на голосование вопрос о присоединении санируемого ВУЗ-банка. На протяжении десяти лет эти банки составляют единую финансовую группу. На данный момент оба банка убыточные. Впрочем, эксперты не исключают, что объединение выведет банки в плюс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно данным сервиса раскрытия информации «Интерфакс», опубликованным 19 июня 2025 года, Уральский банк реконструкции и развития провел голосование совета общего собрания акционеров ПАО КБ УБРиР по вопросу о реорганизации ПАО КБ УБРиР в форме присоединения к нему АО «ВУЗ-банк».

По приказу ЦБ от 12 августа 2015 года на госкорпорацию АСВ была возложена функция временной администрации по управлению ВУЗ-банком, 6 октября 2015 года по приказу ЦБ был уменьшен размер уставного капитала банка до 1 руб.15 октября 2015 года стало известно, что УБРиР выбран инвестором для финансового оздоровления ВУЗ-банка и получил заемные средства, привлеченные от агентства, в сумме 5,7 млрд. руб. со ставкой 0.51%, сроком погашения 16 октября 2025 года.

Эксперты согласны, что перспективы объединенного банка более оптимистичны, чем отдельное существование. Также объединение сократит операционные расходы, упростит управление ликвидностью и достаточностью капитала, что сможет улучшить финансовые показатели на групповом уровне.

УБРиР входит в топ-30 банков РФ. Кроме того, это крупнейший банк Урала по активам, вкладам физических лиц и капиталу, он имеет 104 допофиса. ВУЗ-банк занимает 43-е место. При этом тот и другой банк на сегодняшний день убыточны, убытков на двоих — 6 млрд. руб. (УБРиР — 2,5 млрд руб., ВУЗ-банк — 3,5 млрд руб.). «Процедуры, которые сейчас активно проходят по присоединению ВУЗ-банка, требуют затрат, и кредитный портфель на сегодня — чуть больше трети это резервы, они идут технически в убыток,— говорит МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков.— За этот год УБРиР активно нарастил добавочный капитал на 12 млрд руб. При объединении все сальдируется, да и многие негативные факты сокращаются, в итоге это будет лучше, чем два банка по отдельности». Из отчета АКРА известно, что уровень риск-профиля УБРиР низкий. «В 2024 году в ссудном портфеле банка продолжился рост как объема, так и доли проблемных и потенциально проблемных кредитов, которая превышает показатели банков сопоставимого профиля деятельности»,— поясняется в отчете. Удовлетворительно агентство оценило позицию по фондированию и ликвидности УБРиР, так как значения нормативов ликвидности банка находятся на достаточно высоком уровне.

Как полагает источник на финансовом рынке, на первый взгляд, сделка между двумя убыточными банками кажется иррациональной. Однако смысл не в финансовой синергии, а в управляемом завершении санации.

«ВУЗ-банк — проблемный актив, находящийся под контролем Банка России через Фонд консолидации банковского сектора,— говорит собеседник “Ъ”.— Смысл — не "соединить два минуса в плюс", а завершить антикризисный процесс передачей актива в руки банка, который готов нести риск и/или уже его несет».

После присоединения все обязательства ВУЗ-банка становятся обязательствами УБРиР, и их нужно покрывать капиталом УБРиР. Следовательно, без предварительного увеличения капитала нормативы УБРиР могут уйти в зону надзорного риска, особенно по Н1.0 (на сегодня Н1.0 равен 17.168). По факту такое присоединение возможно только при наличии компенсирующих механизмов, а именно докапитализации или договоренности с регулятором о поэтапном признании убытков, или создании отложенных резервов, распределенных во времени.

«Безусловно, масштаб банка увеличится, экономия на масштабе даст положительный эффект. При этом очевидно, что акционеры будут вливать еще средства в капитал банка»,— заключил гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.

Ольга Базутова