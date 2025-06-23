Дистрибутор Li Auto разрешил легализовать в России «серые» автомобили

Китайский дистрибутор Sinomach Auto разрешил легализовать в России автомобили марки Li Auto, которые ввезли в страну неофициально. Владельцы машин смогут получить сервисное обслуживание у официальных дилеров.

«До сих пор многие владельцы внедорожников Li Auto, ввезенных неофициально, опасались возможных ограничений: автомобиль был зарегистрирован на случайного пользователя, поэтому доступ к цифровым функциям мог быть ограничен в любой момент»,— сообщила пресс-служба Sinomach Auto «Известиям».

С 23 по 30 июня процедура легализации будет проходить бесплатно. После этого стоимость рассчитают согласно тарифам на техническое обслуживание официальных дилеров.

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