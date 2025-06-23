«Воркутауголь» собирается обратиться в суд с иском о банкротстве «Мечел-Кокса»

АО «Воркутауголь» намерено обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» («Мечел-Кокс»). Кредитор хочет потребовать ввести в отношении предприятия процедуру наблюдения. Сообщение компании размещено на сайте «Федресурса».

«Уведомляю, что "Челябинский завод по производству коксохимической продукции" обладает признаками несостоятельности (банкротства)»,— отмечено в сообщении АО «Воркутауголь».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июне ООО «Мечел-Кокс» не смогло обжаловать решение Арбитражного суда Челябинской области о взыскании более 250 млн руб. долга по оплате поставки угольного концентрата. Поставщиком являлась компания «Воркутауголь», которая и подала заявление о взыскании задолженности. Первая инстанция удовлетворила требования истца, а апелляционная — оставила это решение без изменений.

В настоящий момент Арбитражный суд Челябинской области также рассматривает иск еще одного поставщика угля к ООО «Мечел-Кокс». Задолженность по оплате в размере 240 млн руб. требует «Новая горная управляющая компания» (Кузбасс).

Ольга Воробьева