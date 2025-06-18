Тлеющий кризис

Челябинский производитель коксохимической продукции «Мечел-Кокс» не смог обжаловать решение суда о взыскании более 250 млн руб. задолженности по оплате поставки угольного концентрата. Апелляционная инстанция посчитала требования АО «Воркутауголь» обоснованными и оставила первоначальное решение в силе. Аналогичный иск из-за долга по договору поставки угля в суд подала «Новая горная управляющая компания» (Кузбасс). Она требует с челябинского предприятия 240 млн руб. В 2025 году «Мечел» также столкнулся с долгами за газ, снижением добычи угля и убытками по итогам 2024-го. Эксперты считают, что на сегодняшний день участники угольного рынка переживают системный кризис.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Мечел» заявил о снижении своей добычи угля на 27% в первом квартале 2025-го

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ «Мечел» заявил о снижении своей добычи угля на 27% в первом квартале 2025-го

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» («Мечел-Кокс») на удовлетворение иска АО «Воркутауголь», потребовавшего взыскать с челябинского предприятия более 250 млн руб. долга по оплате за поставленный товар. Решение первой инстанции осталось в силе. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

«Решение Арбитражного суда Челябинской области от 28 марта 2025 года оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО “Челябинский завод по производству коксохимической продукции” — без удовлетворения»,— говорится в постановлении.

Задолженность, со взысканием которой не согласилось ООО «Мечел-Кокс», предъявила компания «Воркутауголь» в начале января 2025 года. Истец заявил, что челябинское предприятие не оплатило поставку угольного концентрата. Соответствующий договор компании заключили 26 июня 2024 года. По его условиям «Воркутауголь» до 30 июня 2027-го обязывались ежемесячно направлять от 7,7 до 23,1 тыс. т продукции.

За отгруженный товар «Мечел-Кокс» должен был выплатить поставщику более 310,7 млн руб., но так и не выполнил договоренность. Помимо этой суммы, «Воркутауголь» также попросил взыскать неустойку свыше 3 млн руб. и компенсировать расходы на уплату государственной пошлины в размере 2 млн руб. В результате общая сумма требований составила 318,9 млн руб. Однако через несколько месяцев истец сократил ее, заявив о частичной оплате задолженности. Размер долга с неустойкой в итоге снизился до 250 млн руб. Арбитражный суд Челябинской области согласился с доводами компании «Воркутауголь» и удовлетворил ее требования.

АО «Воркутауголь» входит в группу компаний «Русская энергия», зарегистрировано в Воркуте Республики Коми в 1992 году. Оно является одним из крупнейших горнодобывающих предприятий России. «Воркутауголь» занимается добычей коксующегося угля. Компания владеет четырьмя шахтами: «Воргашорская», «Комсомольская», «Заполярная», «Воркутинская», а также угольным разрезом «Юньягинский». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка «Воркутауголь» от продаж составила более 39,4 млрд руб., чистый убыток — 2,2 млрд руб.

В настоящий момент Арбитражный суд Челябинской области рассматривает еще один иск к ООО «Мечел-Кокс» из-за задолженности по договору поставки. Требования в размере 240 млн руб. в конце мая предъявило ООО «Новая горная управляющая компания» (Кузбасс). Согласно документам суда, контракт на поставку продукции компании заключили 1 августа 2022 года. Исковые требования включают задолженность на сумму 231 млн руб. и неустойку более 9,4 млн руб. Заседание по рассмотрению иска назначено на 10 июля.

ООО «Новая горная управляющая компания» зарегистрировано в Кемеровской области в 2003 году. Организация управляет активами по добыче и переработке коксующегося угля. Компании принадлежит АО «Междуречье» (ведет работы на карьере «Томусинский 7-8»), «Шахта “Большевик”», «Шахта “Антоновская”», обогатительные фабрики «Междуреченская» и «Антоновская», угольная компания «Южная», а также завод по производству взрывчатых веществ для предприятий угольной промышленности. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году «Новая горная управляющая компания» получила от продаж выручку в размере 58,1 млрд руб., чистую прибыль — 999,5 млн руб.

“Ъ-Южный Урал” направил запрос в ООО «Мечел-Кокс» с просьбой предоставить комментарии о причинах образования задолженности по поставкам сырья. На момент публикации материала ответ не поступил.

«Челябинский завод по производству коксохимической продукции» («Мечел-Кокс») входит в группу компаний одного из крупнейших производителей коксующегося угля «Мечел». Он был создан как отдельное предприятие на базе коксохимического производства Челябинского металлургического комбината (ЧМК) в 2006 году. С 2022 года компания не публикует финансовую отчетность в открытых источниках.

В апреле этого года ООО «Новатэк-Челябинск» подало в Арбитражный суд Челябинской области иски к ЧМК из-за крупных задолженностей за газ. Общая сумма требований по двум заявлениям превышает 1,8 млрд руб.

В опубликованных финансовых результатах «Мечела» за 2024 год сообщалось, что консолидированная выручка группы компаний составила 387,5 млрд руб., снизившись на 5% в сравнении с 2023 годом. Чистый убыток — 37,1 млрд руб. против прибыли 22,3 млрд руб. за предыдущий год. «Мечел» объяснил негативные финансовые показатели введенными санкциями США, повышением ключевой ставки РФ и платежей по кредитам. В конце мая «Мечел» также заявил о снижении добычи угля на 27% в первом квартале 2025-го по сравнению с предыдущим кварталом 2024 года.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что сейчас кризис переживает большинство угольных компаний в России.

«Главные проблемы — низкие цены на уголь на глобальном рынке, сложности с перевозками через перегруженный Восточный полигон РЖД, высокие ставки по кредитам, долги со стороны клиентов. Ближе к осени ситуация с ценами на уголь может улучшиться, но кардинальных изменений ждать пока не стоит»,— подчеркнул эксперт. По его мнению, с этими факторами может быть связана высокая долговая нагрузка «Мечела».

Ольга Воробьева