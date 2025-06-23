Хедлайнером танцевальной программы Ural Music Night стал Виталий Савченко

Победитель шоу «Новые танцы» на ТНТ Виталий Савченко объявлен хедлайнером танцевальной программы «Ночь танца», которая пройдет в рамках музыкального фестиваля Ural Music Night-2025, сообщили организаторы фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Танцор и артист Виталий Савченко также является серебряным призером проекта «Звездные танцы», хореографом ледовой программы «Щелкунчик» Татьяны Навки и проекта «Танцы на ТНТ». На фестивале он выступит на площадке «Танцы на воде», которая расположится на акватории городского пруда, а также откроет сцену Street dance stage на «Екатеринбург Арене».

На площадке «Танцы на воде» также выступят такие участники таких коллективов, как «Провинциальные танцы», «Окоем», SanDance company, «Театр Будто», Actout, «ТанцТеатр», «Высота», Unity, «Дельфи», «Каскад», «Стелла», «Витамин», «СоНата», «Микс», «Болеро+», Djazz, а также Маргарита Морева и танцевальная компания Елены Питеровой.

Музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет в ночь с 27 на 28 июня. Объявленными хедлайнерами мероприятия стали суперфиналистка шоу «Голос. Дети» Арина Точилова, уфимская группа Ay Yola и группа «АК-47». Хедлайнером акции «Светает» на закрытии фестиваля станет Сергей Бобунец. На участие в фестивале подано 2,1 тыс. заявок из восьми федеральных округов России и 20 стран.

Ирина Пичурина