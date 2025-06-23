«Уфаводоканал» заплатит 600 тысяч рублей за затопленный стоками автомобиль

Верховный суд Башкирии обязал «Уфаводоканал» выплатить 624 тыс. руб. владельцу, автомобиля Chery, затопленного стоками при прорыве канализации на парковке у здания НИПИ «Петон» в декабре 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как следует из решения суда, собственник автомобиля оценил причиненный ему ущерб в 993 тыс. руб. По инициативе ресурсоснабжающей компании в процессе разбирательства была проведена дополнительная экспертиза, рассчитавшая стоимость восстановительного ремонта в размере 624 тыс. руб. В суде первой инстанции истец взыскал 324 тыс руб. с «Уфаводоканала» и 300 тыс. руб. со страховой компании «Гелиос», где застрахована гражданская ответственность предприятия.

Ресурсоснабжающая компания попыталась обжаловать решение, отмечая, что затопление произошло из-за неисправной ливневой канализации на парковке. Верховный суд Башкирии этот довод опроверг, указав, что ущерб автомобилю причинен в результате деятельности «Уфаводоканала», связанной с эксплуатацией напорного канализационного коллектора. При этом апелляционная инстанция не согласилась с выводами нижестоящего суда по поводу взыскания компенсации со страховой компании, поскольку лимит ее ответственности по договору с «Уфаводоканалом» — около 3,7 млн руб. — был исчерпан. В результате сумму ущерба в размере 624 тыс. руб., а также судебные расходы были взысканы с предприятия.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее суды взыскали 496 тыс. руб. за затопленный канализационными стоками Mitsubishi, 624 тыс. руб. — за BMW 116i, 365 тыс. руб. — за Kia Rio, 739,6 тыс. руб. — за Nissan Almera и около 1,3 млн руб. — за Hyundai Santa Fe.

Наталья Балыкова