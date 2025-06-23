Число жертв теракта в Дамаске возросло до 25 человек

Количество погибших при теракте в церкви в районе Дувейла в Дамаске увеличилось до 25, ранены — 63 человека. Об этом сообщило в соцсети X сирийское госагентство SANA со ссылкой на Министерство здравоохранения.

ЧП случилось 22 июня в греческой православной церкви. По словам очевидцев, двое мужчин начали стрельбу по прихожанам, после чего один из них подорвал себя. В МВД Сирии заявили, что смертник был связан с «Исламским государством» (признано в РФ террористическим и запрещено). МИД России осудил теракт.