МИД России осудил теракт в церкви в Дамаске

Россия решительно осуждает теракт, совершенный в православной церкви Святого пророка Илии в Дамаске, говорится в заявлении представителя российского МИДа Марии Захаровой. Она подчеркнула, что РФ готова помочь в нормализации военно-политической обстановки в Сирии.

«Решительно осуждаем этот чудовищный террористический акт, жертвами которого стали ни в чем не повинные люди. Приносим соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Выражаем солидарность с народом Сирии перед лицом этого ужасного преступления»,— говорится в заявлении представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По словам очевидцев, двое мужчин начали стрельбу по прихожанам, после чего один из них подорвал себя. На месте происшествия произошел мощный взрыв. В результате погибли 20 человек, 52 человека пострадали. Согласно заявлению МВД Сирии, террорист-смертник был связан с «Исламским государством» (признано в России террористическим и запрещено).

Лусине Баласян