Financial Times: удары США по Ирану не затронули запасы обогащенного урана

Удары США по иранским ядерным объектам не затронули обогащенный уран, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на иранский источник.

«Обогащенный уран пока не пострадал»,— цитирует Financial Times источник. Он подчеркнул, что было бы наивно хранить запасы в местах производства.

Ранее газета The New York Times сообщала, что американским официальным лицам и Международному агентству по атомной энергии ничего не известно о местоположении 400 кг обогащенного до 60% иранского урана.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и атаковал атомные и военные объекты на территории Ирана. 22 июня к боевым действиям присоединились США. ВВС страны ударили по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран ответит на агрессию.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».

Анастасия Домбицкая