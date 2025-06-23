Статистические службы России и Китая обменяются опытом цифровизации

Россия и Китай намерены сотрудничать в вопросах модернизации статистических систем и использования больших и административных данных, сообщил Росстат. Встреча главы ведомства Сергея Галкина с председателем Национального бюро статистики (НБС) КНР Кан И прошла во время ПМЭФ. Сотрудничество служб началось в 2005 году, когда они подписали соответствующее соглашение — теперь фактически происходит его «перезапуск».

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Как отметил глава НБС, сейчас для Китая приоритетом является цифровизация статистической системы. Та же цель, согласно Стратегии развития государственной статистики до 2030 года, и у Росстата (см. «Ъ» от 21 января). Основными темами сотрудничества на ближайшую перспективу Сергей Галкин назвал использование альтернативных источников данных и развитие муниципальной статистики. Кроме того, в Росстате отмечают важность расширения взаимодействия в рамках БРИКС, приоритетами которого являются выпуск совместных публикаций, обмен опытом, а также создание центра статистического обучения и статистического журнала БРИКС.

Венера Петрова