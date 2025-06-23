Иран сообщил о новой атаке Израиля на ядерный объект в Фордо

Ядерный объект на иранском заводе Фордо снова подвергся ударам со стороны Израиля. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim. Получил ли объект повреждения, пока неизвестно. Власти уверяют, что угрозы гражданам атака не представляет.

В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По данным иранского агентства Fars, объект в Фордо получил незначительные повреждения. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уточняет, что это ключевой объект, используемый Ираном для обогащения урана. В МАГАТЭ заявили, что пока не в состоянии оценить подземный ущерб, нанесенный объекту.

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