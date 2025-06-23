С момента введения платы за проезд по трассе Алексеевское — Альметьевск проехало 461 тыс. автомобилей. Среднесуточный трафик составляет более 8 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По платной трассе Алексеевское — Альметьевск проехало 461 тысяча машин

Фото: Пресс-служба Миндортранса Татарстана По платной трассе Алексеевское — Альметьевск проехало 461 тысяча машин

Фото: Пресс-служба Миндортранса Татарстана

Движение по трассе открылось 26 декабря 2024 года, но плату за проезд концессионер АО «Автострада» ввел только с 31 марта 2025 года. Это первая платная дорога в республике.

Автобан протяженностью 145 километров проходит через пять районов Татарстана: Алексеевский, Чистопольский, Новошешминский, Черемшанский и Альметьевский. Трасса построена при федеральной поддержке и с участием частного инвестора.

По данным сервиса 2ГИС, трасса Алексеевское — Альметьевск входит в тройку самых дешевых платных дорог России со стоимостью 4,4 руб. за километр. Самыми дорогими остаются Западный скоростной диаметр в Петербурге (32 руб. за км), столичный проспект Багратиона (30 руб. за км) и «Северный обход» в Одинцово (25 руб. за км).

Анар Зейналов