Десятилетний ребенок попал в больницу после ДТП с «Хондой» на улице Лидии Зверевой

«Хонда» сбила десятилетнего мальчика во дворе дома 5к1 по улице Лидии Зверевой в Приморском районе Петербурга. В состоянии средней степени тяжести ребенок был госпитализирован, сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария произошла днем 22 июня. За рулем иномарки находился 62-летний мужчина. По предварительной версии, ребенок внезапно выбежал на проезжую часть, и водитель не успел затормозить.

«По факту ДТП проводится проверка»,— сообщили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по факту ДТП с двумя погибшими на трассе Вологда — Тихвин возбуждено уголовное дело.

Дарья Астанина