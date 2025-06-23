Полиция возбудила уголовное дело после аварии с двумя погибшими на трассе Вологда — Тихвин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла 22 июня на 394-м километре трассы. По предварительной информации, 40-летняя женщина за рулем «Киа Рио» по неустановленной причине выехала на встречку, спровоцировав лобовое столкновение с автомобилем «Омода» под управлением 25-летнего водителя.

«В результате аварии погибли водитель "Киа" и 65-летняя пассажирка "Омоды". По уточненным данным, еще четыре человека получили травмы, среди них — 11-летний ребенок»,— сообщает пресс-служба главка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения). Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что массовая авария на КАД со сгоревшим Chevrolet унесла жизнь одного из пассажиров.

Дарья Астанина