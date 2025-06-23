Песков: Трамп не предупреждал Путина о планах атаковать Иран

Во время последних контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждался иранский вопрос, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом, по его словам, о планах атаковать Иран господин Трамп российского коллегу не предупреждал.

«Сама тема Ирана неоднократно обсуждалась президентами в ходе их последних разговоров, со стороны России озвучивались определенные предложения, но непосредственно детального информирования об этом не было»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и атаковал атомные и военные объекты на территории Ирана. 22 июня к боевым действиям присоединились США. ВВС страны ударили по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. МИД РФ в тот же день выпустил заявление с осуждением действий США. Незадолго до этого Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке в телефонном разговоре и российский президент предложил выступить посредником в конфликте.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».

Лусине Баласян