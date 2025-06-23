Fox News: шериф Лос-Анджелеса выразил соболезнования Ирану и позже удалил пост

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес в штате Калифорния опубликовал в социальной сети X пост с соболезнованиями народу Ирана из-за американских ударов по ядерным объектам страны, но вскоре удалил его. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Наши сердца с жертвами и семьями, пострадавшими от недавних бомбардировок в Иране»,— говорилось в посте. Позже из текста убрали упоминание об ударах США, а затем публикация была полностью удалена.

Вскоре департамент шерифа выпустил заявление с извинениями за «оскорбительное и неуместное» сообщение, которое не отражает официальную позицию ведомства. Одновременно в офисе шерифа была начата внутренняя проверка.

13 июня Израиль в рамках операции «Народ как лев» атаковал атомные и военные объекты на территории Ирана. 22 июня к боевым действиям присоединились США. ВВС страны ударили по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран ответит на агрессию.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».