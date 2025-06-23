В порту Туапсе выявили почти 57 тонн зараженных фруктов из Турции

Специалисты Россельхознадзора обнаружили 56,89 т косточковых культур с карантинным вредителем при досмотре турецкой продукции в морском порту «Туапсе». Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора. Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

По данным надзорного органа, с 1 по 15 июня 2025 года через пункт пропуска поступило более 13,8 тыс. т фруктов, основная страна-экспортер — Турция. Лабораторные исследования провели сотрудники Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

Из всего объема более 12 тыс. т были допущены к ввозу, зараженную продукцию обработали или вернули поставщику. В частности, четыре партии обеззаразили, три партии — отправили обратно. Карантинный объект, выявленный в продукции, — западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае за первые пять месяцев 2025 года экспорт свежих овощей достиг 4,63 тыс. т, что в два раза превышает показатель аналогичного периода предыдущего года.

Нурий Бзасежев