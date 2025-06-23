На Кубани в январе-мае 2025 года экспорт овощей вырос вдвое

В Краснодарском крае за первые пять месяцев 2025 года экспорт свежих овощей достиг 4,63 тыс. т, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Основными импортерами кубанской продукции стали Беларусь и Армения. Крупнейшими экспортерами выступают ООО «Камтэк» и ООО «ЛФК Импорт». В числе лидеров по объемам экспорта — картофель, лук и редька.

Вице-губернатор края Андрей Коробка отметил, что уборка картофеля и овощей в регионе идет по плану. Кроме того, садоводческие предприятия уже собрали 17,4 т плодов косточковых культур и 515,8 т ягод.

«Администрация региона и краевое министерство сельского хозяйства держат на контроле вопрос обеспеченности предприятий кадровыми и материально-техническими ресурсами»,— подчеркнул господин Коробка.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае с 1 января по 1 мая 2025 года экспортировали 109 т груш, это на 80,5% больше, чем в 2024 году. Товар отправили в Армению.

Нурий Бзасежев