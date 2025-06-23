Кремль осудил американские удары по Ирану

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что атаки США по Ирану стали причиной нового витка эскалации напряженности в регионе. По его словам, Кремль осуждает удары по Исламской Республике.

«Произошло увеличение количества участников этого конфликта, новый виток эскалации напряженности в регионе. И конечно же, мы осуждаем это и выражаем глубокое сожаление в этой связи»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и атаковал атомные и военные объекты на территории Ирана. 22 июня к боевым действиям присоединились США. ВВС страны ударили по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Дмитрий Песков сообщил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным не предупреждал о планах американских сил атаковать Иран.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».

Лусине Баласян