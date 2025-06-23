Израиль наносит удары по объектам в Тегеране

Израильские самолеты утром в понедельник начали наносить удары по столице Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«ВВС Израиля начали серию ударов по военным объектам в Тегеране»,— сказано в заявлении ЦАХАЛа.

Подробности об атаке пока не приводятся. Иранские власти сообщение не комментировали. При этом иранское общество Красного полумесяца заявило, что один из ударов был нанесен рядом со зданием организации в столице.

«Конфликт Израиля и Ирана. День 11-й — онлайн-трансляция «Ъ».