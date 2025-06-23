Суд отправил в колонию свердловчанку за похищение чужого ребенка из ревности

Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил шесть лет и месяц колонии местной жительнице за похищение ребенка, которое она, по данным следствия, совершила из ревности, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ее судили по ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего человека).

Суд установил, что отношениям обвиняемой с сожителем начала мешать другая женщина: она начала оказывать знаки внимания ему, а на замечания обвиняемой не реагировала. Тогда она отправилась домой к сопернице для разбирательства, но ее дома не оказалось — дверь открыл несовершеннолетний сын соперницы. Обвиняемая разбросала посуду, велела мальчику одеться и увела с собой. Они гуляли вместе до тех пор, пока их не обнаружила полиция.

В суде обвиняемая признала вину и раскаялась, объяснив, что хотела выяснить отношения, но не планировала вреда ребенку. Суд также обязал выплатить матери ребенка 100 тыс. руб., а в пользу мальчика — 280 тыс. руб. Приговор был обжалован в Свердловском областном суде, но его оставили без изменений.

Ранее в Асбесте (Свердловская область) раскрыли дело о похищении шестилетней девочки с детской площадки. Следствие выяснило, что к похищению причастна женщина, которая предложила ей покататься на роликах, позднее она увезла ребенка к себе домой. Предварительно установлено, что насилия над ребенком не было.

Ирина Пичурина