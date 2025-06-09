В Асбесте раскрыли дело о похищении шестилетней девочки с детской площадки

Жительница Асбеста (Свердловская область) подозревается в похищении шестилетней девочки во время прогулки, сообщили в СКР Свердловской области. Ранее было возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Вечером 7 июня в полицию поступило сообщение о пропаже ребенка с детской площадки. Девочку нашли быстро. Следствие выяснило, что к похищению причастна женщина, которая предложила ей покататься на роликах, а после катания купила ей мороженое. Затем они поехали на автобусе домой к подозреваемой, где девочка находилась какое-то время. Предварительно установлено, что насилия над ребенком не было.

Подозреваемая пройдет судебную психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела, ее собираются заключить под стражу. «Предполагаемой похитительницей ребенка оказалась местная официально не трудоустроенная и ранее не судимая жительница, 1985 года рождения. Женщина состоит на соответствующем учете. В розыске подозреваемой гражданки и девочки было задействовано 62 сотрудника полиции. Семья ребенка на учете в ПДН не состоит, малышка посещает детское дошкольное учреждение»,— сказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В отношении родителей девочки возбуждено административное дело по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание ребенка) из-за того, что ее оставили без присмотра.

Напомним, ранее завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя Екатеринбурга обвиняемого в похищении несовершеннолетней (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и оставлении ее в опасности (ст. 125 УК РФ). По данным следствия, 14 февраля он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увел из автомобиля девочку, после чего оставил ее ночью одну в подъезде дома на улице Малышева.

Ирина Пичурина