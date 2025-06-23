В Башкирии две больницы выплатят 7,2 млн рублей родственникам умершей пациентки

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Кировского районного суда Уфы, взыскавшего с двух медучреждений в общей сложности 7,2 млн руб. компенсации морального вреда за смерть пациентки из-за неверного диагноза. Как следует из апелляционного определения, городская больница № 13 Уфы и Иглинская ЦРБ должны выплатить по 1,5 млн руб. сыновьям пенсионерки и по 600 тыс. руб. — ее внукам.

Истцы просили взыскать солидарно с двух больниц, минздрава Башкирии и «Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф» компенсацию морального вреда по 5 млн руб. каждому.

В обоснование требований они указали, что из-за дефектов медицинской помощи, в результате смерти матери и бабушки им причинен моральный вред, «непереносимые физические, нравственные и душевные страдания, состояние невроза, чувство тревоги, потерянности, горя, утраты, длительной депрессии и бессонницу».

По материалам дела, 15 января 2021 года пациентка обратилась приемный покой Иглинской ЦРБ, где ей неверно установили диагноз «внебольничная правосторонняя пневмония» и недооценили ее состояние. 18 января при повторном осмотре у нее обнаружили острый аппендицит с генерализованным перитонитом. Пациентку прооперировали в хирургическом отделении больницы № 13 Уфы, 19 января она умерла.

Иглинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, по факту причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Судмедэкспертиза выявила недостатки при оказании медицинской помощи, а также установила, что операция была запоздалой — через восемь часов после перевода в профильную больницу.

Доводы Иглинской ЦРБ о том, что лечение было правильным, но оказалось запоздалым из-за отказа пациентки от госпитализации, суд апелляционной инстанции отклонил.

Наталья Балыкова