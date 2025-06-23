Генеральный директор «Крыльев Советов» Тер-Абрамян уходит в отставку

Роберт Тер-Абрамян покинет пост генерального директора самарского футбольного клуба «Крылья Советов», об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Также в отставку уйдет его заместитель Руслан Пименов.

«К сожалению, наши взгляды с руководством клуба разошлись, но важно в этом вовремя признаться и дать возможность реализовывать идеи Совета директоров и Председателя правления», — говорится в заявлении господина Тер-Абрамяна.

Тер-Абрамян и Пименов заняли свои посты в феврале 2025 года. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги «Крылья Советов» заняли десятое место. По окончании чемпионата команду покинул главный тренер Игорь Осинькин. На этом посту его сменил Магомед Адиев.

Таисия Орлова