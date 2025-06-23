24 жителя Серова находятся в ПВР после взрыва газа в пятиэтажке

После взрыва газа в жилом доме города Серов Свердловской области в пункте временного размещения находятся 24 жителя, сообщили ТАСС в департаменте информполитики региона. Среди них — 18 взрослых и 6 детей. Для них организовано четырехразовое питание.

ПВР организован на базе гостиничного комплекса «Надеждинский».Там с жильцами дома проводятся индивидуальные встречи — специалисты помогают им подготовить необходимые документы для оформления муниципальной и региональной выплат, добавили в департаменте.

Взрыв газовоздушной смеси произошел утром 22 июня в пятиэтажном доме №7 на улице Зеленая. При взрыве были повреждены межэтажные перекрытия, стены, перегородки и остекление в первом и втором подъездах. Экстренные службы сообщали о пяти пострадавших — медики зафиксировали у них ушибы и ожоги. Утром 23 июня стало известно, что один из жильцов умер в 40-й больнице Екатеринбурга.

Из дома эвакуировали 240 жильцов, из них 32 человека — жильцы первого подъезда и одной квартиры второго подъезда — были доставлены в ПВР. По данным властей, в доме повреждена 21 квартира. В региональной полиции сообщали, что взрыв произошел после того, как один из жильцов дома, «почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник», пишет «Ъ-Урал».

Полина Мотызлевская