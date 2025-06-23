Умер пострадавший при взрыве газа в многоэтажке на Урале

Мужчина, пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке в Серове Свердловской области, умер в больнице. Об этом сообщили в 40-й больнице Екатеринбурга, куда госпитализировали гражданина.

ЧП случилось 22 июня. Сообщалось о четырех пострадавших: у одного мужчины зафиксировали 50-процентное поражение тела ожогами, трое находились в удовлетворительном состоянии. СКР возбудил дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В была доме повреждена крыша и балконы на пятом этаже. Согласно первому заключению специалистов, подъезд, в котором произошел инцидент, восстановлению не подлежит.