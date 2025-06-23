В семечках с петербургских прилавков не нашли опасных концентраций токсичных веществ

Семечки с прилавков петербургских магазинов проверили на предмет содержания кадмия и других токсичных элементов. Все показатели в норме, сообщил в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания (ЗакС) города Андрей Рябоконь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее господин Рябоконь направлял соответствующий запрос в СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг». Образцы были отобраны в мае. Семечки изучали на предмет содержания микотоксина — афлатоксина В1 и токсичных элементов, таких как свинец, мышьяк, кадмий, ртуть.

«По результатам лабораторных исследований установлено, что все образцы соответствуют требованиям по содержанию указанных токсичных элементов, содержание кадмия не превышает установленных требований к допустимому содержанию»,— написал Андрей Рябоконь.

Дарья Астанина