Семечки с петербургских прилавков начали проверять на уровень содержания кадмия

Семечки, продающиеся в петербургских магазинах, начали проверять на предмет качества, в частности — уровня содержания в них кадмия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь, который ранее направлял соответствующее обращение в СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как ответили в учреждении, отбор образцов для лабораторных исследований был произведен 12 мая. Информацию о результатах проверки должны предоставить до 20 июня.

Господин Рябоконь обратился в «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» осенью прошлого года на фоне публикаций СМИ о том, что в семечках из петербургских магазинов якобы обнаружили чрезмерно высокую концентрацию кадмия. В больших количествах этот металл токсичен и может нанести значительный вред здоровью человека.

Дарья Астанина