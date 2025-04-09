Министр транспорта РФ провел рабочую встречу с главой Удмуртии по поводу дорог

Министр транспорта России Роман Старовойт провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, на которой они обсудили развитие дорожного хозяйства региона. Встреча сторон состоялась 8 апреля, пишет пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В ходе совещания обсуждался капитальный ремонт дороги Р-243 Кострома—Шарья—Киров—Пермь, подъезд к Ижевску и дороге М-12 «Восток». В настоящее время реализуется проект по ремонту трех участков протяженностью 13,8 км с увеличением числа полос до четырех. Особое внимание уделили участку в районе села Юськи, где запланирован капитальный ремонт в летний период. Временно будет проведен ямочный ремонт для обеспечения комфортного проезда.

Также в планах Росавтодора — капитальный ремонт участков в районе Юськи, Можги и реконструкция нескольких мостов. Принята трехлетняя программа по восстановлению изношенных слоев дорог протяженностью почти 160 км.

Кроме того, обсуждалось расширение дороги Ижевск—Аэропорт в связи с открытием нового терминала. Проект включает реконструкцию участка дороги протяженностью 2,4 км с расширением до четырех полос, строительством нового моста через реку Позимь и путепровода через железнодорожные пути.

Напомним, ранее глава Минтранса Роман Старовойт раскритиковал ремонт удмуртского участка федеральной трассы М-12 «Восток», обращаясь к руководителю Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роману Новикову на совещании в ведомстве. Господин Старовойт добавил, что взаимодействие с регионом по ремонту участков федеральной трассы не обеспечено. Чиновник отметил, что еще в 2024-м Росавтодору было отказано в организации новых ремонтных работ, например на Дальнем Востоке, с указанием на необходимость завершить текущие проекты.