За неделю в Свердловской области родилось 14 пар близнецов

На территории Свердловской области в течение прошедшей недели родилось 14 пар близнецов, передает областной минздрав. Всего за неделю на свет появилось 719 детей — 368 мальчиков и 351 девочка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В возрасте до 35 лет родили 523 женщины, матерями в возрасте после 35 лет стали 196 женщин. Среди них 40 родили в четвертый раз, 26 — в пятый, одна из женщин стала матерью в девятый раз.

Напомним, в начале июня в Свердловской области родилось 712 детей — 375 мальчиков и 337 девочек. Среди них оказалось четыре пары близнецов.

Ирина Пичурина