Эксперт назвал причины снижения продаж новых автомобилей в мае

По итогам мая в России продали 91,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 11% меньше в месячном выражении и на 28% — в годовом, сообщает «Автостат».

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский заявил агентству, что такой результат обусловлен длинными праздниками, началом дачного сезона и сезона отпусков. Также он назвал в числе причин сохранение ключевой ставки Центробанком и укрепление рубля.

В России начали сокращаться складские запасы новых легковых автомобилей у дилеров и импортеров, отмечают эксперты и опрошенные «Ъ» участники отрасли. Спрос продолжает находиться на достаточно низком уровне, но впервые с начала года объемы новых машин на складах демонстрируют тренд на снижение. По оценке гендиректора «Автостата» Сергея Целикова, тенденция началась в мае — первом месяце, когда объем продаж существенно превысил суммарный объем импорта и производства.

Подробности — в материале «Ъ» «Стоки поехали вниз».