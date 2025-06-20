Очистку пляжей Анапы от мазута планируют завершить к середине июля

В Анапе вышли на завершающий этап механизированной очистки побережья от мазута, выброшенного на берег после крушения танкеров в декабре 2024 года. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По данным ведомства, работы сейчас ведутся в районе дома отдыха «Фея-2». Здесь обрабатывают оставшиеся 34 га загрязненного побережья. Как уточнил директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин, песок на участке проходит первичную очистку с просеиванием двумя типами сеток. Завершить работы планируется в период с 10 по 15 июля — сроки будут зависеть от погодных условий.

Ранее Роспотребнадзор выявил несоответствие пляжей Анапы санитарным требованиям. Оперштаб Краснодарского края заявил, что курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе состоится — рекреационные зоны планируется использовать без привязки к пляжам.

Для укрепления пострадавших береговых участков потребуется до 80 тыс. куб. м песка. Также с начала июня на побережье были обозначены закрытые зоны, где проходили основные ликвидационные работы после ЧС. Въезд и проход в эти районы для туристов и жителей запрещен.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с начала 2025 года в Анапе, где продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, зафиксировано снижение туристического потока на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анна Гречко